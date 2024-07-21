Іспанія

Немаленька сума за гравця у якого за рік закінчується термін контракту.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін після сильного сезону у своєму виконанні, влітку може залишити "Королівський" клуб.

За інформацією іспанського видання Marca, керівництво "Вершкових" визначилося з сумою за яку вони погодяться відпустити 25-річного голкіпера. Реал хоче виручити від трансферу українця щонайменше 30 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Андрій Лунін відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Реал може обміняти Луніна на Кепу з доплатою від Челсі.