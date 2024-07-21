Переса така сума не переконала.
Лунін, getty images
21 липня 2024, 13:44
Мадридський Атлетіко цього літа робив офіційну пропозицію Реалу щодо трансферу українського воротаря Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, керівництво "Матрацників" було готове викласти за 25-річного голкіпера 15 млн. євро. Однак у Реалі відхилили цю пропозицію, повідомивши про готовність відпустити Луніна тільки за суму не менше 30 млн. євро. Після цієї відповіді Атлетіко вирішив припинити подальші перемовини.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Андрій Лунін відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".
Раніше повідомлялося, що Реал може обміняти Луніна на Кепу з доплатою від Челсі.