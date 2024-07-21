Іспанія

Переса така сума не переконала.

Мадридський Атлетіко цього літа робив офіційну пропозицію Реалу щодо трансферу українського воротаря Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, керівництво "Матрацників" було готове викласти за 25-річного голкіпера 15 млн. євро. Однак у Реалі відхилили цю пропозицію, повідомивши про готовність відпустити Луніна тільки за суму не менше 30 млн. євро. Після цієї відповіді Атлетіко вирішив припинити подальші перемовини.