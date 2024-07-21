Атлетіко сподівається переманити до своїх лав півзахисника Челсі Конора Галлагера. 

"Матрацники" вважають, що у “синіх” може виникнути серйозна спокуса продати гравця до закриття поточного трансферного вікна у зв'язку з тим, що контракт закінчується наступного року. 

За оновленими даними журналіста Фабріціо Романо, Атлетіко вже почав роботу над угодою. Іспанський клуб встановив контакт з англійцем. 

Нагадаємо, що Конор Галлагер — вихованець Челсі. На його рахунку 95 матчів за першу команду лондонців у всіх турнірах. 

Раніше повідомлялося, що Атлетіко пропонував за Луніна 15 мільйонів євро