Іспанія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Атлетіко сподівається переманити до своїх лав півзахисника Челсі Конора Галлагера.

"Матрацники" вважають, що у “синіх” може виникнути серйозна спокуса продати гравця до закриття поточного трансферного вікна у зв'язку з тим, що контракт закінчується наступного року.

За оновленими даними журналіста Фабріціо Романо, Атлетіко вже почав роботу над угодою. Іспанський клуб встановив контакт з англійцем.

Нагадаємо, що Конор Галлагер — вихованець Челсі. На його рахунку 95 матчів за першу команду лондонців у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко пропонував за Луніна 15 мільйонів євро.