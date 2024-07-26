Іспанія

Футболіст ще не визначився зі своїм майбутнім.

Майбутнє півзахисника Барселони Френкі де Йонг знаходиться під питанням, тому що його контракт спливає через 2 роки.

Як пише журналіст Хав'єр Мігель, нідерландець ігнорує заклики клубу продовжити угоду. У клубі змирилися з тим, що не зможуть заробити на гравці.

Наступного літа каталонці можуть відпустити футболіста за низькою ціною, якщо нова угода так і не буде укладена. При цьому не виключена можливість більш вигідного продажу в майбутньому, якщо де Йонг погодиться підписати новий договір зі зниженням зарплати.

У минулому сезоні де Йонг з'явився на полі в 30 матчах у всіх турнірах і відзначився двома забитими голами.