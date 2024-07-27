Іспанія

Бразилець тільки взимку приєднався до "Барси".

Нападник каталонської Барселони Вітор Роке може перейти до саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, саудівський клуб хоче взяти 19-річного бразильця в оренду із зобов'язанням подальшого викупу, проте каталонський клуб наполягає на прямому трансфері за суму не менше 40 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Вітор Роке відіграв за Барселону 16 матчів та забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Лапорта блокує відхід Вітора Роке.