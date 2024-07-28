Іспанія

Навряд чи це крок на зустрічі переходу.

Після тріумфального для національної збірної Іспанії чемпіонату Європи-2024, попит на нападника баскського Атлетіка Ніко Вільямса виключно зростав.

Фаворитом у боротьбі за право підписати гравця вважається каталонська Барселона, однак вимоги "левів" у 60 млн євро є дуже складними для "блаугранас".

Тим часом на обрії з’явився ще й французький Парі Сен-Жермен із значно кращими пропозиціями особистого контракту.

Проте проти обох клубів грає один дуже важливий фактор — час до початку нового сезону, який Ніко прагне провести в роботі з хоч би якимось колективом.

На цьому тлі з Іспанії надійшла звістка про те, що Вільямс попередив клуб, що його цьогорічна відпустка триватиме до 5 серпня, а не до 12, як спочатку було дозволено футболісту.

Це вважається додатковим проявом лояльності до Атлетіка, оскільки подібне рішення дасть змогу гравцю зіграти вже в першій грі сезону проти Хетафе.

Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.