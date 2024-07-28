Іспанія

"Вершкові" працюють над продовженням контрактів флангових захисників.

Керівництво мадридського Реала збирається продовжити контракти з крайніми захисниками команди Даніелем Карвахалем та Ферланом Менді. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "вершкові" підпишуть трудові угоди з футболістами терміном до літа 2026 року. Чинні контракти іспанця та француза спливають 30 червня 2025 року.

Минулого сезону Дані Карвахаль відіграв за Реал 41 матч, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач. В свою чергу Ферлан Менді провів за "королівський" клуб у сезоні-2023/24 37 матчів та забив один гол.

Раніше Реал представив Ендріка.