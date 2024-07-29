Іспанія

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Мадридський Реал підписав угоду про співпрацю з телекомунікаційною компанією Orange на три наступні роки. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

Згідно з угодою, Orange та Реал співпрацюватимуть у сфері маркетингу та реклами, а також планують розвивати взаємодію з вболівальниками за допомогою кампаній у соціальних мережах.

Крім того, Orange стане постачальником мобільного зв'язку для всіх співробітників клубу і розробить проєкти з оптимізації обслуговування клієнтів під час заходів, що проходять на стадіоні.