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Лопес та Бутрагеньйо, realmadrid
29 липня 2024, 20:25
Мадридський Реал підписав угоду про співпрацю з телекомунікаційною компанією Orange на три наступні роки. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.
Згідно з угодою, Orange та Реал співпрацюватимуть у сфері маркетингу та реклами, а також планують розвивати взаємодію з вболівальниками за допомогою кампаній у соціальних мережах.
Крім того, Orange стане постачальником мобільного зв'язку для всіх співробітників клубу і розробить проєкти з оптимізації обслуговування клієнтів під час заходів, що проходять на стадіоні.