Іспанія

Заради трансферу українця до Іспанії прилетів спортивний директор "вовків".

Нападник Жирони Артем Довбик ще може опинитися у складі Роми у наступному сезоні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні вдень 27-річний українець повідомив керівництву іспанського клубу, що він хотів би приєднатися до Роми.

Також наголошується, що переговори між клубами продовжуються і сьогодні до Іспанії задля прискорення процесу прилетів спортивний директор "вовків" Флоран Гісольфі.

Раніше була інформація, що Рома запропонувала за Довбика 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але Жирона хоче трохи більше.

Минулого сезону Довбик провів 36 матчів, у яких забив 24 голи та віддав вісім гольових передач.