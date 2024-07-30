Заради трансферу українця до Іспанії прилетів спортивний директор "вовків".
Артем Довбик, Getty Images
30 липня 2024, 18:20
Нападник Жирони Артем Довбик ще може опинитися у складі Роми у наступному сезоні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сьогодні вдень 27-річний українець повідомив керівництву іспанського клубу, що він хотів би приєднатися до Роми.
Також наголошується, що переговори між клубами продовжуються і сьогодні до Іспанії задля прискорення процесу прилетів спортивний директор "вовків" Флоран Гісольфі.
Раніше була інформація, що Рома запропонувала за Довбика 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але Жирона хоче трохи більше.
Минулого сезону Довбик провів 36 матчів, у яких забив 24 голи та віддав вісім гольових передач.