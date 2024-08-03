Іспанія

Норвежець близький до переїзду у столицю Іспанії.

Нападник Вільярреала Александер Серлот прибув у розташування мадридського Атлетіко для проходження медичного обстеження. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, особисті умови вже узгоджені, наступний крок — підписання контракту. Також "матрацники" домовилися з керівництвом "жовтої субмарини" щодо трансферної вартості форварда збірної Норвегії.

Трансфермаркт оцінює 28-річного норвежця у 25 млн. євро.

Нагадаємо, що пріоритетною метою Атлетіко був нападник збірної України Артем Довбик, але він вирішив відмовити мадридському клубу та приєднатися до римської Роми. Через це "матрацники" терміново переключилися на нападника Вільярреала та зуміли швидко домовитися про цей перехід.

Минулого сезону Александер Серлот відіграв за Вільярреал 41 матч, забив 26 голів та віддав 6 результативних передач.