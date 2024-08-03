Іспанія

"Матрацники" посилилися норвезьким виконавцем.

Центральний нападник Александер Серлот перебрався з Вільярреала до Атлетіко, передає офіційний сайт мадридців.

За даними transfermarkt, "матрацники" віддали за 28-річного норвежця 30 млн євро. Контракт гравця з новим клубом розраховано до кінця червня 2028 року.

Вільярреал Серлот представляв із липня 2023-го. У сезоні-2023/24 він узяв участь у 41 матчі клубу, відзначившись 26 голами та 6 асистами. У боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги Александер поступився новачку Роми Артему Довбику.

Нагадаємо, нещодавно Атлетіко також оголосив про придбання захисника Робена Ле Нормана