Іспанія

Залишається лише офіційно про це оголосити.

Цього трансферного вікна лондонський Челсі не залучає до власного складу нових виконавців, а ще й розраховує компенсувати витрати минулих років продажем тих футболістів, що не пасують до бачення нового головного тренера Енцо Марески.

Одним із таких є вихованець "синіх" півзахисник Конор Галлагер, щодо якого до "пенсіонерів" звернувся мадридський Атлетіко.

Остаточну пропозицію "матрацників" було сформульовано кілька днів тому, проте іспанці одразу встановили дедлайн на початок цього тижня, коли Челсі має вмовити власного гравця змінити клуб.

Від продовження контракту із "синіми" Галлагер відмовився заздалегідь.

Зрештою, "пенсіонери" таки свого домоглись і найближчим часом ця сага дійде свого завершення.

У минулому сезоні Конор провів 50 матчів, у яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.