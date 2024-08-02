Сума трансферу становитиме близько 40 мільйонів євро.
Конор Галлагер, Getty Images
02 серпня 2024, 12:44
Півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер незабаром має стати гравцем мадридського Атлетіко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 24-річного англійця, який коштуватиме "матрацникам" 40 мільйонів євро.
Тепер команді Дієго Сімеоне потрібно домовитись про особистий контракт з футболістом. Ситуація стане більш ясною найближчими днями.
Минулого сезону Галлагер, який є вихованцем "синіх", провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Галлагер відмовив Челсі в продовженні контракту.