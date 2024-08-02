Іспанія

Сума трансферу становитиме близько 40 мільйонів євро.

Півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер незабаром має стати гравцем мадридського Атлетіко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 24-річного англійця, який коштуватиме "матрацникам" 40 мільйонів євро.

Тепер команді Дієго Сімеоне потрібно домовитись про особистий контракт з футболістом. Ситуація стане більш ясною найближчими днями.

Минулого сезону Галлагер, який є вихованцем "синіх", провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Галлагер відмовив Челсі в продовженні контракту.