Півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер незабаром має стати гравцем мадридського Атлетіко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 24-річного англійця, який коштуватиме "матрацникам" 40 мільйонів євро.

Тепер команді Дієго Сімеоне потрібно домовитись про особистий контракт з футболістом. Ситуація стане більш ясною найближчими днями.

Минулого сезону Галлагер, який є вихованцем "синіх", провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Галлагер відмовив Челсі в продовженні контракту.