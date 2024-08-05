Оріоль Ромеу повертається в Жирону з Барселони. 

Іспанія трансферна. Літні переходи

Клуби досягли домовленості про перехід 32-річного півзахисника на правах оренди. Про це повідомила "блауграна"

Угода розрахована на один сезон. 

Ромеу перейшов до Барселони з Жирони в липні 2023 року. У минулому сезоні Ла Ліги хавбек провів 28 матчів і віддав 1 результативний пас. 

Раніше повідомлялося, що Педрі може встигнути відновитися до старту Ла Ліги. 