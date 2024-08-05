Іспанія

32-річний футболіст повернувся в колишню команду.

Оріоль Ромеу повертається в Жирону з Барселони.

Іспанія трансферна. Літні переходи

Клуби досягли домовленості про перехід 32-річного півзахисника на правах оренди. Про це повідомила "блауграна".

Угода розрахована на один сезон.

Ромеу перейшов до Барселони з Жирони в липні 2023 року. У минулому сезоні Ла Ліги хавбек провів 28 матчів і віддав 1 результативний пас.

Раніше повідомлялося, що Педрі може встигнути відновитися до старту Ла Ліги.