21-річний іспанець отримав травму у матчі Євро-2024.
Педрі, Getty Images
05 серпня 2024, 16:21
Півзахисник Барселони Педрі може встигнути відновитись до стартового туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Нагадаємо, 21-річний іспанець отримав травму у матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти Німеччини (2:1).
За інформацією джерела, Педрі тренується за індивідуальною програмою і є ймовірність того, що він візьме участь у матчі стартового туру Ла Ліги проти Валенсії.
Нагадаємо, матч Валенсія – Барселона відбудеться 17 серпня.