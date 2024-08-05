Іспанія

21-річний іспанець отримав травму у матчі Євро-2024.

Півзахисник Барселони Педрі може встигнути відновитись до стартового туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 21-річний іспанець отримав травму у матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти Німеччини (2:1).

За інформацією джерела, Педрі тренується за індивідуальною програмою і є ймовірність того, що він візьме участь у матчі стартового туру Ла Ліги проти Валенсії.

Нагадаємо, матч Валенсія – Барселона відбудеться 17 серпня.