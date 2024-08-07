Український голкіпер висловився результат в товариській грі з Челсі.
Андрій Лунін, Getty Images
07 серпня 2024, 18:24
У рамках товариського матчу, який пройшов під час підготовки до старту нового футбольного сезону, мадридський Реал здолав лондонський Челсі з рахунком 2:1.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, який зіграв увесь другий тайм, поділився своїми емоціями від поєдинку та завершення передсезонного туру.
"Ми завершили передсезонний тур перемогою. Дякую вболівальникам Реала за підтримку в кожній грі", — написав Лунін у своєму Instagram.
Зазначимо, що Лунін у другому таймі здійснив два успішних сейви з двох, заробив жовту картку та не пропустив жодного гола.