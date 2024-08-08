Іспанія

Іспанцю шукають новий клуб.

Півзахисник мюнхенської Баварії Браян Сарагоса близький до переходу в памплонську Осасуну. Про це повідомляє іспанський журналіст Маркос Беніто.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст найближчим часом вирушить до іспанського клубу на правах оренди. Осасуна готова взяти на себе більшу частину зобов'язань по зарплатні гравця, що повністю влаштовує керівництво "ротен". В Баварії Сарагоса отримує близько 4-5 млн. євро на рік.

Браян Сарагоса перейшов у Баварію з Гранади в лютому 2024 року. За цей час він відіграв у складі "ротен" сім матчів (171 хвилину).