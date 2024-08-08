Іспанія

Англієць близький до переходу в команду Ель Чоло.

Капітан лондонського Челсі Конор Галлагер близький до переходу в мадридський Атлетіко.

За інформацією Фабріціо Романо, сьогодні, 8-го серпня, поки що футболіст "пенсіонерів" Галлагер прибув до столиці Іспанії, щоб пройти медобстеження перед переходом до Атлетіко.

Трансфермаркт оцінює 24-річного англійця у 50 млн. євро.

Минулого сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 50 матчів, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, скільки коштуватиме "матрацникам" трансфер Галлагера.