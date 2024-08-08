Англієць близький до переходу в команду Ель Чоло.
Галлагер, getty images
08 серпня 2024, 12:15
Капітан лондонського Челсі Конор Галлагер близький до переходу в мадридський Атлетіко.
За інформацією Фабріціо Романо, сьогодні, 8-го серпня, поки що футболіст "пенсіонерів" Галлагер прибув до столиці Іспанії, щоб пройти медобстеження перед переходом до Атлетіко.
Трансфермаркт оцінює 24-річного англійця у 50 млн. євро.
Минулого сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 50 матчів, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, скільки коштуватиме "матрацникам" трансфер Галлагера.