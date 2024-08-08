Іспанія

Боян Міовські може перебратися до іспанської Ла Ліги.

Нападник Абердіна Боян Міовські може стати заміною українського форварда Артема Довбика у складі Жирони. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, наразі клуби обговорюють можливий трансфер 25-річного гравця збірної Північної Македонії, якого шотландський клуб оцінює у 5 мільйонів євро.

Також зазначається, що раніше Абердін відхилив пропозицію щодо гравця з боку ще одного клубу Ла Ліги — Еспаньйола.

Минулого сезону Міовські провів 53 матчі, в яких забив 26 голів та віддав чотири асисти. Також він провів дві гри у поточній кампанії.