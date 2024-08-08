Іспанія

Український вінгер пішов стопами Михайла Мудрика і також змінив імідж.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков повернувся до тренувань разом із командою. Про це повідомляє прес-служба клубу, яка виклала серію фото із тренувального заняття.

Також наголошується, що це було останнє тренування команди Мічела перед тим, як клуб Ла Ліги вирушить на збори до Англії.

Нагадаємо, Віктор не тренувався з командою і пропустив три перші спаринги через м'язове ушкодження.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім асистів.

Свій найближчий матч Жирона проведе проти Ньюкаслу. Гра відбудеться завтра, 9 серпня, о 21:30 за Києвом.