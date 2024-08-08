Іспанія

Угода з 27-річним шотландцем розрахована до літа 2027 року.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Скоттом Маккенною.

Угода з 27-річним шотландцем, який перебував у статусі вільного агента, розрахована до літа 2027 року.

Останнім клубом Маккенни був Ноттінгем Форест, за який він провів шість матчів минулого сезону. Також він віддавався до оренди Копенгагену, де відіграв 15 матчів.

Зазначимо, що Маккенна вже другий шотландський новачок іспанського клубу в літнє трансферне вікно — до цього Лас-Пальмас посилився нападником Олівером Макберні.