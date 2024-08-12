Іспанія

Німець замінить Серхі Роберто, який залишив каталонський клуб.

Німецький воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген став новим капітаном каталонського клубу. Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що у зв'язку з відходом вихованця Ла Масії Серхі Роберто пов'язка перейшла до 32-річного голкіпера.

Марк-Андре тер Штеген приєднався до Барселони влітку 2014 року перейшовши з Боруссії Менхенгладбах за 12 млн. євро. За десять сезонів в складі "Барси" він відіграв 413 матчів, пропустив 405 м'ячів та зібрав 174 "clean sheets". В каталонському клубі 32-річний німець здобув 16 трофеїв.