Іспанія

Українець захворів та пропустить матч проти Бетіса.

Вінгер Віктор Циганков не зіграє в матчі першого туру Ла Ліги проти Бетіса, який відбудеться 15 серпня.

Пресслужба Жирони оголосила заявку на матч, в якій відсутні три гравці: Віктор Циганков, Валері та Ману Вальєхо. Всі троє підхопили вірус та пропустять матч з Бетісом.

Нагадаємо, що цей матч стане відкриттям нового сезону Ла Ліги. Зустріч розпочнеться о 22:30.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім асистів.