Іспанія

Чергова звитяга "королівського" клубу.

Президент Реала Флорентіно Перес висловився про перемогу над Аталантою (2:0) у Суперкубку УЄФА. Його слова наводить Marca.

"Це нормально домогтися перемоги, коли команда вийшла з таким імпульсом та силою в другому таймі. Ми забили два голи, але могли й більше.

Нам потрібно багато працювати, як і в минулому сезоні — і від цього ми отримаємо плоди. У нас чудова команда, і це визнають вболівальники з усього світу, починаючи з туру по США та закінчуючи Суперкубком у Польщі.

Кіліан дуже задоволений своїм дебютом. Його старт у Реалі вийшов правильним. Він був радий завоювати медаль. Видно, що йому подобається бути з нами", — заявив Перес.