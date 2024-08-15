Іспанський клуб має право викупити футболіста.
Натан, ФК Бетіс
15 серпня 2024, 20:51
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Наполі Натаном.
Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до кінця сезону. При цьому "бетікос" матимуть опцію викупу футболіста.
Минулого сезону Натан провів 21 матч, у яких віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, Бетіс є потенційним суперником Кривбасу з раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, якщо команда Юрія Вернидуба поступиться Вікторії Пльзень у відборі Ліги Європи.