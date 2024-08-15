Іспанія

Іспанський клуб має право викупити футболіста.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Наполі Натаном.

Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до кінця сезону. При цьому "бетікос" матимуть опцію викупу футболіста.

Минулого сезону Натан провів 21 матч, у яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Бетіс є потенційним суперником Кривбасу з раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, якщо команда Юрія Вернидуба поступиться Вікторії Пльзень у відборі Ліги Європи.