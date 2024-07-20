Іспанія

Футболіст вже виступав за клуб із Віго з 2014 по 2018 рік.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Бетіса Борхою Іглесіасом.

Орендна угода з 31-річним іспанцем розрахована до кінця сезону.

Також зазначимо, що Борха вже виступав за клуб із Віго – це було у період з 2014 по 2018 рік. На його рахунку було два матчі за основну команду та 146 поєдинків за другий склад.

Другу половину минулого сезону Іглесіас провів у складі леверкузенського Баєра на правах оренди, якому він допоміг стати чемпіоном у Бундеслізі. На його рахунку 16 матчів, один забитий м'яч та один асист.