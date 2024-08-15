Іспанія

Голландський хавбек продовжує відновлення після травми.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не зможе допомогти своїй команді на старті сезону. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, 27-річний нідерландець отримав пошкодження у матчі проти Реала наприкінці минулого сезону, після чого планував повернутися на Євро-2024, але не вдалося.

За інформацією джерела, процес відновлення футболіста проходить із набагато гіршою динамікою, ніж очікувалося, тому його повернення на поле відкладається як мінімум до міжнародної перерви у вересні.

Минулого сезону де Йонг провів 30 матчів, у яких забив два м'ячі.

Свій перший матч у новому сезоні Барселона проведе проти Валенсії. Гра відбудеться 17 серпня о 22:30 за Києвом.