Іспанія

35-річний хорват може повернутись до топчемпіонату.

Барселона розглядає можливість запросити півзахисника Івана Перішича, повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, трансфер 35-річного футболіста може відбутися на правах вільного агента. Нагадаємо, що головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо усунув Івана від тренувань та матчів через "недисциплінованість".

Коуч Барселони Гансі Флік вже особисто запросив Івана в клуб. Вони разом працювали у Баварії в сезоні-2019/20.

Раніше Гаттузо висловився щодо війни в Україні.