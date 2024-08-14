Іспанія

Проблеми каталонського клубу продовжуються.

Відразу п'ять гравців Барселони відсутні у заявочному листі каталонського клубу за три дні до старту іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, до цієї п'ятірки увійшли новачок "блугранас" Дані Ольмо з Лейпцига, а також Іньїго Мартінес, Пабло Торе, Пау Віктор та Алекс Валле.

Останніми у заявці клубу стали Ерік Гарсія, Ансу Фаті та Клеман Лангле, при цьому останні двоє мають залишити команду у літнє трансферне вікно, після чого Барселона зможе зареєструвати решту гравців.

Нагадаємо, у першому турі Барселона зіграє у гостях проти Валенсії. Гра відбудеться 17 серпня о 22:30 за Києвом.