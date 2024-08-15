Іспанія

Команди обмінялися забитими голами, заробивши по одному очку.

У стартовому матчі іспанської Ла Ліги у сезоні-2024/25 зустрічалися Атлетік та Хетафе.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 27 хвилині Оян Сансет скористався передачею Горки Гурусети.

Наприкінці першого тайму Хетафе зробив вимушену заміну після ушкодження хавбека Мауро Арамбаррі. Проте це не завадило гостям зрівняти цифри на табло на 64 хвилині, а автором голу став Крісантус Уче.

Таким чином, команди поділили очки, заробивши по одному балу на старті нового сезону Ла Ліги.

Атлетік — Хетафе 1:1

Голи: Сансет, 27 - Уче, 64

Атлетік: Паділья Перес — Горосабель (Лекуе, 81), Альварес, Паредес (Вівіан, 81), Берчіче — Прадос (Гомес, 57), Весга (Еррера, 57) — Вільямс, Сансет, Беренгер (Вільямс, 72) — Гурусета

Хетафе: Сорія — Абердін, Джене, Альдерете — Іглесіас, Мілья, Арамбаррі (Аленья, 40), Ріко — Перес (Федеріко, 46), Сола (Сантьяго, 79) — Уче

Попередження: Прадос, Гомес, Горосабель, Еррера — Уче.