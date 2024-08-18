Іспанія

Дебютна перемога німецького фахівця в Ла Лізі.

В рамках 1-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на Местальї здобула вольову перемогу над Валенсією (2:1). Головний тренер каталонського клубу Гансі Флік прокоментував свій дебют у чемпіонаті Іспанії.

"Три очки вкрай важливі. Все йшло не дуже добре, але другий тайм ми провели набагато краще, ніж перший, у якому ми припускалися багатьох помилок. Валенсія ними користувалася і зуміла відкрити рахунок. Нам було важливо забити перед перервою.

Левандовські — професіонал, він дуже важливий для нас. Роберт забив обидва голи і чудово відпрацював у захисті.

У випадку з Кубарсі нам потрібно було проявити обережність, він міг отримати другу жовту картку. Це стало причиною заміни.

Бальде, думаю, в порядку. Ми поговорили, і він сказав, що все нормально. Він пройде обстеження, коли ми повернемося в Барселону", — сказав Флік.