Іспанія

"Зело-білі" хочуть орендувати молодого нападника.

Молодий нападник Барселони Вітор Роке, який не прижився в таборі каталонців, може продовжити кар'єру в іншому клубі іспанської Ла Ліги.

Як повідомляють низка іспанських ЗМІ, керівництво Реала Бетіс прибуло до Барселони для обговорення зі своїми колегами з "блаугранас" перехід 19-річного бразильця.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Бетіс хоче взяти в оренду Вітора Роке, тоді як Барса також має на своєму столі офіційну пропозицію від лісабонського Спортінга щодо повноцінного підписання молодого гравця.

Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до Барселони 1-го січня 2024 року, перейшовши з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн. євро. З того часу він відіграв за "синьо-гранатових" 16 матчів та забив 2 голи.