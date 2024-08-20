Іспанія

Українець пропустив частину підготовки та перший тур Ла Ліги через проблеми зі здоров'ям.

Вінгер збірної України та Жирони Віктор Циганков повернувся до загальної групи каталонської команди, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний українець пропустити частину передсезонної підготовки та матч першого туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1) через проблеми зі здоров'ям. Спочатку він відновлювався після травми у збірній, а потім у нього була застуда.

Також додамо, що в літнє трансферне вікно були чутки про те, що Віктор мав дві пропозиції від клубів АПЛ, які були відхилені як Жироною, так і самим гравцем.

Свій наступний матч Жирона проведе у гостях проти мадридського Атлетіко. Гра відбудеться 25 серпня.