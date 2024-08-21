Іспанія

Пів року адаптації в Англії минули доволі складно.

Узимку 2024 року англійський Брайтон погодився виплатити 9,15 млн євро аргентинському Бока Хуніорс за гравця широкого профілю на лівому фланзі Валентіна Барко.

Однак за піврічний період виступів у АПЛ 20-річний виконавець відіграв усього сім матчів (318 хвилин), тож можна вважати, що його період адаптації ще не минув.

Розкрити потенціал, можливо, допоможе тимчасовий відхід на правах оренди до іншого клубу.

Із цією пропозицією до Брайтона звернулась андалузька Севілья, яка знову прагне знайти підсилення для свого захисту на тлі відходу Маркос Акуньї.