Недовго бразилець протримався у Барселоні.
Роке, getty images
22 серпня 2024, 16:18
Бетіс близький до оренди нападника Барселони Вітора Роке. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, обидва клуби працюють над річною орендою, яка включатиме опцію продовження на сезон та право викупу бразильця.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до Барселони 1-го січня 2024 року, перейшовши з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн. євро. З того часу він відіграв за "синьо-гранатових" 16 матчів та забив 2 голи.