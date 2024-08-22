Іспанія

Недовго бразилець протримався у Барселоні.

Бетіс близький до оренди нападника Барселони Вітора Роке. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, обидва клуби працюють над річною орендою, яка включатиме опцію продовження на сезон та право викупу бразильця.