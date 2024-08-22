Іспанія

Македонський новачок Жирони має амбітні плани.

Новоспечений нападник Жирони Боян Міовські прокоментував той факт, що в команді Мічела він має стати заміною українському форварду Артему Довбику, який перебрався до Роми, ставши найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.

"Я не боюся замінити його. Ми різні гравці, але я також сподіваюся стати найкращим бомбардиром цього сезону.

Я не відчуваю тиску, я просто хочу рости як гравець і як особистість і забити якомога більше голів.

Грати в Лізі чемпіонів – мрія кожного футболіста. Я дуже хочу зіграти в цьому турнірі, але також прагну допомагати команді", — наводить слова Міовські Marca.

Нагадаємо, Жирона підписала 25-річного Бояна за 8 мільйонів євро у Абердіна.