Іспанія

Український голкіпер вирішив залишитися у складі "вершкових".

Воротар збірної України Андрій Лунін продовжить виступати у складі мадридського Реалу. Про це повідомляє The Athletic.

Раніше була інформація, що 25-річний українець близький до продовження контракту з "вершковими", який розрахований до літа 2025 року. Реал пропонував нову угоду до літа 2028 року.

За інформацією джерела, питання щодо продовження контракту з Луніним повністю в руках клубу, проте керівництво "вершкових" повідомило українцю, що хоче, щоб він залишився.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал із Зорі у 2018 році. Він кілька разів віддавався в оренду, після чого минулого сезону став основним воротарем за відсутності травмованого Тібо Куртуа.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.