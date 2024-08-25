Іспанія

Німець поки що йде без втрат.

В рамках 2-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на Монжуїку здолала Атлетік з Більбао (2:1). Керманич каталонського клубу Гансі Флік висловився щодо перемоги над баскським колективом. Його слова наводить AS.

"Я дуже радий, дуже задоволений перемогою над складним суперником. Здорово, коли є пристрасть і енергія, але я прошу трохи більше спокою.

Думаю, що найкраща версія Левандовські повернулася. Я дуже добре його знаю, він відмінно пресингує, я ним дуже задоволений.

Рафінья здатний грати на будь-якій позиції в атаці. Він може бути "десяткою", може змінювати позицію. З точки зору пресингу це для нас дуже корисно.

Зараз час порадіти шести очкам, я радий за команду і футболістів. Атлетік не залишає вільних зон, і обіграти команду, яка створює такі складнощі, здорово", — сказав Флік.