Іспанія

Іспанець відзначив роботу німецького колеги.

Головний тренер Атлетіка з Більбао Ернесто Вальверде висловився про поразку своєї команди в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги з Барселоною (1:2). Цитує іспанського фахівця Barca Universal.

"Барселона завжди залишається Барселоною, але вплив Фліка вже помітний.

Можна сказати, що команда грала з двома форвардами, а Рафінья діяв у півзахисті. Флік не здивував мене планом на сьогоднішню гру. Система "Барси" була майже такою ж, як у минулому матчі з Валенсією. Єдина зміна — замість Касадо вийшов Педрі.

Ми намагалися чинити тиск на суперника та завадити йому стабільно грати в захисті, але це було неможливо, тому що Кубарсі перехоплював кожен наш пас у фінальну третину", — заявив Вальверде.