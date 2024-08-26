Іспанія

Зірковий колумбієць повертається до Мадриду.

33-річний Хамес Родрігес підписав контракт з представником іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано. Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, колумбієць оформив трудову угоду з новим клубом до кінця сезону-2024/25. Він приєднався до "Райо" на правах вільного агента.

"Клуб підписав зіркового гравця в найособливіший сезон, коли ми святкуємо 100-річчя своєї історії, хоробрості, мужності та благородства. Хамес уособлює цінності клубу і запевняє, що у нього є "бажання мріяти і здійснювати великі справи". Це твій дім, ласкаво просимо, Хамесе!" — йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Цього сезону Хамес Родрігес вже встиг відіграти за бразильський Сан-Паулу вісім матчів, забити один гол та віддати одну результативну передачу.

Нагадаємо, що Хамес став найкращим гравцем Кубка Америки-2024.