Іспанія

Півзахисник може дебютувати вже сьогодні, 27 серпня.

Атакуючий півзахисник Барселони Дані Ольмо тепер може брати участь у матчах чемпіонату Іспанії, передає офіційний сайт Ла Ліги.

"Блаугранас" нарешті вдалося зареєструвати 26-річного іспанця. Склад команди він поповнив ще 9 серпня.

Ольмо пропустив перші два тури Ла Ліги. У них Барселона з ідентичним рахунком (2:1) здолала Валенсію на виїзді та Атлетік удома.

Півзахисник потрапив до заявки каталонського клубу на виїзний матч проти Райо Вальєкано.

Поєдинок на Кампо де Футбол де Вальєкас відбудеться сьогодні, 27 серпня (початок — о 22:30 за Києвом).

Нагадаємо, нещодавно до Райо Вальєкано перебрався півзахисник Хамес Родрігес.