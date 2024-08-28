Іспанія

Команда Гансі Фліка здобула непрості три бали.

В рамках поєдинку 3 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона відправилась у гості до Райо Вальєкано. Гансі Флік вирішив залишити в запасі Бальде. Також відзначимо появу у заявці Ольмо — Дані почав гру на лавці запасних.

З перших хвилин зустрічі Райо впевнено йшов в атаку й доволі швидко зміг відкрити рахунок - Де Фрутос прострілив з правого флангу, а Лопес ударом в один дотик вразив ближній кут воріт. 1:0. Барселона одразу отямилась та пішла в атаку великими силами. Каталонці цілком могли зрівняти рахунок, коли Мартінес пробив в один дотик з меж штрафного після подачі партнера, але м'яч полетів до рук Карденаса.

Команда Гансі Фліка володіла територіальною перевагою, а Райо більше сподівався на швидкі випади. Відпочивати команді пішли за мінімальної переваги господарів, а вже одразу після перерви з'явився Дані Ольмо, який помітно освіжив гру каталонців. В одному з моментів Левандовські відгукнувся на передачу з лівого флангу, але не зміг влучити по м'ячу перед порожнім кутом воріт.

Трохи пізніше Барселона змогла конвертувати свої старання у взяття воріт - Рафінья отримав пас від Педрі на лівому фланзі та повернув в центр, а Педрі другим дотик вразив дальній кут воріт. 1:1. Обидва тренери намагались змінити хід подій завдяки замінам в середині тайму. Втім, здавалось, що успіх каталонців забезпечить Левандовські, який був на полі з перших хвилин. Левандовські зіграв на підборі, хитнув супротивник та пробив точно в кут. 1:2. Втім, атака Барселони почалась з фолу Кунде, тому гол було скасовано.

Втім, Барселона все ж таки досягла свого. Ямал прорвався правим флангом та викотив в центр на Ольмо, який другим дотиком вразив дальній кут. 1:2. Райо Вальєкано одразу пішов в атаку великими силами й мав свій шанс, коли Паласон отримав шикарний пас з глибини і міг би вирватись віч-на-віч з тер Штегеном, якби вдало обробив пас. Райо намагався організувати фінальний штурм, але створити вдалий момент так й не вийшло.

Райо Вальєкано — Барселона 1:2

Голи: Лопес, 10 - Педрі, 60, Ольмо, 82

Райо Вальєкано: Карденас — Балліу, Лежен, Мумін, Еспіно — Лопес (Сісс, 56), Валентін (Чавварія, 68) — Де Фрутос (Гумбау, 65), Паласон, Гарсія (Ембарба, 57) — Камельйо (Нтека, 64)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Бальде, 65) — Берналь, Педрі (Фермін, 90=1) — Ямал (Дельгадо, 90+6), Діас, Торрес (Ольмо, 46) — Левандовські

Попередження: Паласон, Мумін, Сісс — Берналь