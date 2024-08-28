Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 серпня 2024 року.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Райо Вальєкано на своєму полі приймав каталонську Барселону.

Команда Ганса-Дітера Фліка пропустила швидкий гол на самому початку зустрічі й у підсумку так і не змогла вирівняти становище за рахунком на табло.

Однак увесь цей час "блаугранас" працювали над створенням переваги на м’ячі, яка в другому таймі стала дуже помітною й у підсумку дозволила Барсі не тільки відігратись, а й забити переможний гол.

Зробив це новачок команди Дані Ольмо, якого нарешті зареєстрували для участі в Ла Лізі в день гри.

Огляд матчу:

Райо Вальєкано — Барселона 1:2

Голи: Лопес, 10 — Педрі, 60, Ольмо, 82

Райо Вальєкано: Карденас — Балліу, Лежен, Мумін, Еспіно — Лопес (Сісс, 56), Валентін (Чавварія, 68) — Де Фрутос (Гумбау, 65), Паласон, Гарсія (Ембарба, 57) — Камельйо (Нтека, 64)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Бальде, 65) — Берналь, Педрі (Фермін, 90+1) — Ямал (Дельгадо, 90+6), Діас, Торрес (Ольмо, 46) — Левандовські

Попередження: Паласон, Мумін, Сісс — Берналь