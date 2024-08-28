Іспанія

Усе заради ігрової практики.

Бірмінгемська Астон Вілла та туринський Ювентус цього літнього трансферного вікна неначе породнились, бо спочатку до Італії переїхали бразильський півзахисник "левів" Дуглас Луїс та його дівчина-гравчиня жіночої команди Вілли Аліша Леманн, а потім у зворотньому напрямку прибули англійський нападник Семюель Ілінг-Жуніор та аргентинський півзахисник Енцо Барренечеа.

Обидва трансфери коштували англійцям разом 22 млн євро, тоді як за Луїса італійці заплатили 50 млн євро.

Однак Ілінга вже встигли віддати до оренди в Болонью, тоді як на Барренечеа така доля чекатиме найближчим часом.

Іспанська Валенсія звернулась до бірмінгемців по тимчасову позику й Астон Вілла переконана, що це буде гарним рішенням для аргентинця в плані розвитку кар’єри.

За минулий сезон опорник Енцо в оренді в Фрозіноне відіграв 39 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.