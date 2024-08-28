Воротар виступатиме за юнацьку команду "бетікос".
instagram.com/rgfootball
28 серпня 2024, 18:25
Бетіс підписав контракт із молодим українським голкіпером Федіром Ткаченком. Про це повідомляє міжнародна футбольна агенція RGFootball.
Угода з 16-річним українцем розрахована до літа 2027 року.
Федір виступатиме у складі юнацької команди "бетікос". Таким чином він може отримати шанс зіграти в Юнацькій Лізі УЄФА.
Нагадаємо, Бетіс є суперником Кривбасу з раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Завтра, 29 серпня, відбудеться матч у відповідь.