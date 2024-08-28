Іспанія

Воротар виступатиме за юнацьку команду "бетікос".

Бетіс підписав контракт із молодим українським голкіпером Федіром Ткаченком. Про це повідомляє міжнародна футбольна агенція RGFootball.

Угода з 16-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Федір виступатиме у складі юнацької команди "бетікос". Таким чином він може отримати шанс зіграти в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Бетіс є суперником Кривбасу з раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Завтра, 29 серпня, відбудеться матч у відповідь.