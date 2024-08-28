Іспанія

Досвідчений іспанець змінив клуб у Ла Лізі.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Маркосом Алонсо.

Угода з 33-річним іспанцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Також додамо, що досвідчений іспанець дістався клубу безкоштовно, тому що влітку він залишив Барселону на правах вільного агента.

Минулого сезону вихованець мадридського Реала провів вісім матчів, у яких відіграв на полі 393 хвилини.