Іспанія

Завершилися два матчі у рамках 3 туру чемпіонату Іспанії-2024/25.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі каталонський Еспаньйол та зіграв із ним унічию.

За підсумками двох таймів командам не вдалося вразити ворота одна одної, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Головним героєм цієї зустрічі можна назвати голкіпера Еспаньйола Хоана Гарсію, який протягом матчу здійснив аж сім сейвів та не дозволив "матрацникам" реалізувати бодай один момент. До слова, іспанський воротар найближчим часом може перейти в лондонський Арсенал.

Атлетіко — Еспаньйол 0:0

Атлетіко: Облак — Моліна (Льоренте, 46), Ле Норман, Вітсель, Аспілікуета, Ліно (Грізманн, 46) — Де Пауль (Корреа, 62), Коке, Рікельме — Серлот (Мандава, 73), Альварес (Барріос, 46)

Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Калеро, Кумбулла (Гомес, 64), Ромеро (Оліван, 64) — Техеро, Крал, Грагера (Лосано, 66), Агуадо (Каррерас, 87) — Пуадо, Веліс (Шеддіра, 64)

Попередження: Пуадо, Ель-Хілалі

У паралельній зустрічі Реал Сосьєдад на власному полі сенсаційно поступився Алавесу.

Господарі поля залишилися у меншості вже на 29-ій хвилині через пряме вилучення лідера команди Мікеля Оярсабаля.

І незважаючи на те, що Сосьєдад незабаром повів в рахунку, зберегти ні переможний, ні нічийний результат клубу з Сан-Себастьяна так і не вдалося.

Реал Сосьєдад - Алавес 1:2

Голи: Мендес, 33 - Вільялібре, 45+5 (пен) Мартінес, 77

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія (Турр'єнтес Імас, 81), Пачеко (Мартін Вісенте, 46), Лопес — Кубо, Субіменді, Мендес (Марін, 81), Гомес (Андер Оласагасті Іміскос, 81) — Беккер (Умар, 66), Оярсабаль

Алавес: Сівера — Новоа, Абкар, Муньйос Ларреа, Діарра (Санчес, 63) — Гуріді, Бенавідес (Стоічков, 46), Гевара — Вісенте (Бланко, 90), Вільялібре (Гарсія, 63), Реббаш (Мартінес, 70)

Попередження: Гомес, Субельдія, Кубо, Мартін — Стоічков, Реббаш, Сівера

Вилучення: Оярсабаль, 29