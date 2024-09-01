Команди обмінялися голами ще в першому таймі.
Валенсія - Вільярреал, x.com/VillarrealCF
01 вересня 2024, 00:26
У четвертому турі іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Вільярреал.
"Кажани" першими відкрили рахунок у матчі на 24-й хвилині, а на 45-й Перес відновив паритет.
У другому таймі команди голів не забили і рахунок так і залишився — 1:1.
Валенсія — Вільярреал 1:1
Голи: Дуро, 24 - Перес, 45+3
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Таррега, Москера, Васкес Алькальде (Фулькьє, 70) — Лопес Ногероль, Пепелу, Гільямон (Мір, 70), Ріоха — Дуро, Алмейда (Герра, 82)
Вільярреал: Конде — Феменія, Альбіоль, Кошта, Кардона — Комесанья, Парехо (Ахомаш, 46), Гує — Піно, Баррі, Перес (Бернат Веласко, 77)
Попередження: Дуро, Пепелу, Гільямон — Піно, Гує, Феменія, Альбіоль
Вилучення: Гує, 68.