Іспанія

Футболіст залишається вірним своїй команді.

Вінгер Атлетика Ніко Вільямс розповів, чому вирішив не змінювати клуб влітку та відмовився від трансферу в Барселону.

"Добре, що у великих команд твоє ім’я стоїть на порядку денному, але я завжди чітко розумів, що хочу бути тут.

Атлетик – це інше відчуття. Моє серце належить Атлетику. У мене тут контракт, але хто знає, що буде в майбутньому. Я хотів залишитися тут, тому що грати в Європі з Атлетиком — це те, що мене хвилювало найбільше", — сказав Вільямс.

Крім Барселони повідомлялось про інтерес до гравця зі сторони Челсі, Арсеналу та ПСЖ.