Іспанія

Цікава думка гравця мадридського Реала.

Бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор, відповідно до його заяв, неодноразово стикався з випадками расизму за часи виступів у Іспанії, тож зрештою взявся очолити боротьбу проти цього явища у футболі.

У останньому інтерв’ю футболіст розповів про поточний стан справ у цьому питанні.

"Я сподіваюсь, що Іспанія зможе еволюціонувати і зрозуміти, наскільки серйозно ображати когось через колір його шкіри. До 2030 року у нас є багато часу для розвитку цього питання.

Тому я сподіваюсь, що Іспанія зможе розвиватись і зрозуміти, наскільки серйозно ображати когось через колір його шкіри.

Тому що, якщо до 2030 року ситуація не зміниться, я думаю, нам доведеться змінити місце проведення Чемпіонату світу, тому що якщо гравець не відчуватиме себе комфортно і не відчуватиме себе в безпеці, граючи в країні, де він може постраждати від расизму. Це трохи складно.

Я хочу зробити все можливе, щоб змінити ситуацію, тому що в Іспанії є багато людей, переважна більшість, які не є расистами. Інші — це невелика група, яка в кінцевому підсумку впливає на імідж країни, у якій загалом дуже добре жити.

Мені подобається грати за Реал Мадрид. Я люблю Іспанію, маю найкращі умови, щоб жити тут зі своєю сім'єю. Ми сподіваємося, що справи можуть розвиватися далі, як вони вже розвивались до цього часу, але вони можуть розвиватися набагато більше, і до 2030 року випадки расизму та нетерпимості можуть і повинні зменшитись.

У клубі ми часто говоримо про це. Не тільки я, але й усі гравці сказали, що якщо таке трапиться, наступного разу нам усім доведеться покинути поле, щоб ті люди, які нас образили, заплатили набагато більший штраф.

Сьогодні, можливо, деякі вболівальники все ще є расистами, але вони вже бояться виражати себе на футбольному полі і в місцях, де багато камер. Завдяки цьому ми будемо зменшувати расизм, крок за кроком.

Звичайно, ми не зможемо покласти цьому край остаточно, але я вже щасливий, що ми можемо змінити цей вплив на менталітет в Іспанії.

Я не борюсь проти вболівальників у Іспанії, я борюся проти расизму у світі загалом. Я говорив із багатьма людьми, які хотіли мені допомогти. Завжди будуть люди, які будуть говорити про мене добре, і будуть говорити про мене погано. Але я маю до цього звикнути.

Я планую допомагати всім організаціям у боротьбі з расизмом. Я говорив і УЄФА, із ФІФА, із Ла Лігою, і це правда, що ситуація покращується, і це працює, але це також складно, тому що расизм досі не є злочином.

Захист від расизму недостатньо сильний, аби йому протистояти", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що наступного літа Вінісіус може переїхати на божевільний контракт до Саудівської Аравії.